Прокуратура начала проверку по данному факту.

Забавный и одновременно возмутительный случай произошел в Тверской области Российской Федерации. Лежачего пациента везли к "скорой помощи" в ковше трактора из-за не расчищенной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел еще 29 января в одном из сел Бежецкого района Тверской области. Для лежачего больного вызвали "скорую помощь", но доехать до него медики не смогли из-за не расчищенной от снега дороги. Врачам пришлось своим ходом добираться до больного.

В свою очередь водитель "скорой помощи" попросил помощи в перевозке больного у местного фермера. Пациента уложила в ковш трактора вместе с медиками и их так довезли до машины "скорой".

Видео такого нестандартного подхода к перевозке больного попало в сеть и заинтересовало правоохранителей. Прокуратура Тверской области начала проверку по данному факту.

"Бежецким межрайонным прокурором Тверской области организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за не очищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора", - говорится в сообщении.

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