Россияне крайне возмущены из-за названия акции.

Российские школьники почтили память и героизм жителей Калинина во время оккупации фашистами странным флешмобом. Дети создали гвоздики, в которых насчитали 1488 лепестков.

Об этом сообщает пресс-служба управления образования Твери.

"В каждой гвоздике - лепестки Памяти! Всего 1488 лепестков в память о каждом часе, прожитом городом Калининым в оккупации. Город Калинин пробыл в оккупации 62 дня - 1488 часов!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что флешмоб прошел в рамках акции "Молодежь помнит" под эгидой активистов городского штаба школьного актива города Твери. Дети возложили к Обелиску Победы две большие гвоздики, которые состоят из маленьких.

При этом указано, что акция прошла еще 16 декабря 2021 года, но заговорили о ней только сейчас, когда скандал обрел ужасающие масштабы.

"Передайте кто-нибудь управлению образования Твери, что квест "1488 лепестков Памяти" в контексте победы над фашизмом — несколько… неординарное название", - возмутились в сети.

Все дело в сомнительной цифре – 1488, которая является кодовым лозунга у белых националистов. Зачастую, под этой цифрой подразумеваются националистические лозунги террориста Лэйна, цитату Гитлера или нацистское приветствие "Heil Hitler!".

Как ранее сообщал УНИАН, в Подмосковье 11-летний мальчик с особенностями развития Максим Константинов сел не на тот автобус, заблудился и замерз насмерть.

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