Местные жители узнали в "танцовщице" мэра оккупационной администрации.

В зале горсовета оккупированного Нижегородского района Крыма неизвестная танцовщица исполнила перед депутатами восточный танец живота. В сети заявили, что этой "танцовщицей" был сам глава оккупационной администрации Антон Кравец.

Ролик появился в местных Telegram-каналах, цитирует украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Пользователи выложили в соцсети ролик, на котором видно, как неизвестный мужчина под восточную музыку танцует в маске и в парике на фоне портрета Владимира Путина и триколора.

Автор публикации Евгений Сорокин возмутился такими танцами перед российскими государственными символами и Путиным: "Вот как сходит с ума народный мэр! Что это за пир во время пандемии? В административном здании? Под портретом президента и флагом России... Только подумать: Али-Баба и сорок разбойников".

В мэрии это отрицают. Там говорят, что это сотрудница администрации, которая год назад 23 февраля таким образом уже поздравляла коллег.

Пресс-секретарь оккупационного "Совета министров" Крыма Евгений Пересветов заявил изданию Подъем, что не планирует выяснять, откуда это видео, поскольку "эта информация нас не интересует".

Впоследствии появилась обновленная информация от самого Кравца, что это видео, мол, старое и он не участвовал в нем.

Вас также могут заинтересовать новости: