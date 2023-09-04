В него выпустили около 12 пуль.

В российском городе Батайск толпа избила наемника частной военной компании "Вагнер", который воевал против Украины.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Осторожно новости" со ссылкой на друзей оккупанта. Вячеслав К. в составе российской военной компании ездил в Африку и Украину. В ближайшее время он собирался снова поехать на захватническую войну РФ.

Во время прогулки со своей девушкой в парке у него произошел конфликт с незнакомым мужчиной. В какой-то момент из кафе "Клевер" выбежали 10-20 "гостей страны" и начали его избивать. По словам друзей захватчика, его оскорбляли за то, что он русский, а также за участие в войне.

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Кроме того, мужчина, с которым у него возник конфликт, выпустил в "вагнеровца" около 12 пуль из травматического пистолета. Одна из них попала в голову. Теперь оккупант ходит на перевязки.

Избиение оккупантов в России

Напомним, в августе в Краснодарском крае на берегу реки нашли тела бывших наемников ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что их забили до смерти.

В Забайкальском крае избили другого российского оккупанта, который вернулся с войны без одной ноги. Нападавшие назвали его убийцей и сорвали с него награды.

А в Красноярском крае азербайджанцы во время драки убили россиянина и серьезно ранили захватчика, который воевал против Украины.

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