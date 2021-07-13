Сообщается, что в маршрутке находилось девять человек, в том числе трое детей.

Во вторник, 13 июля, в Ставропольском крае России при столкновении БТРа Росгвардии и маршрутного такси "ГАЗель" погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщают "Известия".

Как сообщают российские СМИ, в маршрутке находилось девять человек, в том числе трое детей. Пострадали четыре человека.

По данным телеканала РЕН ТВ, столкновение произошло в хуторе Тамбукан в Предгорном районе. Судя по опубликованным фото, бронеавтомобиль выезжал из лесополосы и не убедился в безопасности своего маневра, смяв борт маршрутки.

Напомним, накануне случилась еще одна авария с военной техникой в РФ. В Сахалинской области в городе Южно-Сахалинск произошло необычное ДТП. При транспортировке танк упал с тягача посреди дороги и приземлился на башню.

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Автор: Виктория Гордиенко