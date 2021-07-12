По предварительным данным, причиной падения стала неправильная погрузка боевой машины. Инцидент рассмешил даже самих россиян.

В Южно-Сахалинске российские военные неожиданно "потеряли" танк по дороге. Он слетел с тягача и перевернулся. Как видно на кадрах, военная техника лежит посреди дороги на башне.

Дрифт на нем никто не устраивал – бронированную машину плохо закрепили на трале, и она просто слетела на повороте. Никто не пострадал.

Инцидент сняли российский Телеграм-канал Mash. Он рассмешил даже россиян.

В соцсетях пошутили, что таким образом армия Путина показала, как будет защищать своих граждан в случае войны.

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Авария произошла на объездной дороге на Троицкое. Очевидцы рассказали, что грузовик перевозил танк со стороны Анива. В районе поворота на улицу Фархутдинова, недалеко от АЗС, военная техника слетела с трала. Судя по всему, танк, который весит десятки тонн, был плохо закреплен, а тягач, возможно, двигался слишком быстро.

"Потерянная" техника едва не раздавила легковушку Toyota Mark II Wagon Qualis, который двигался позади. Водитель автомобиля отделался испугом.

В России танк едва не раздавил легковушку: видео

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Автор: Виктория Гордиенко