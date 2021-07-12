Василий Рыбников

Россия сделала еще один решительный шаг на пути к былому вяличию, и в этом ей неожиданно помогла вяличайшая в мире вакцина "Спутник V" - лучшее, что было создано вяликим русским человеком со времен вяликого Советского Союза, а может быть, и вообще.

Известно, что легендарная мощь Страны Советов держалась на основополагающем принципе советской культуры и быта, рассекреченном только во времена перестройки, - "в СССР секса нет". Отсутствие этого уродливого буржуазного явления помогало советским людям полностью отдаваться нуждам родины и возлежать с нею, не отвлекаясь на баб, а порою и на мужиков. Как только капиталистический прихвостень Горбачев по указке ЦРУ ввел в СССР секс, вяличайшая страна в мире развалилась. По всей России, как грибы после дождя, заколосились гомосексуалисты, пронырливые, как коростель. Особенно хищно охотились они за детьми. Даже в начисто лишенной этого уродливого явления Чечне, высшее руководство которой, скорее, предпочтет пьяным от кумыса на коне лихом скакать, чем вот это вот все, сегодня нет-нет да и появится опасная игрушка с цветными пупырышками, жмакая которые, можно незаметно доиграться до самого страшного...

На днях Путин даже публично признался в том, что влюбился в гору

С другой стороны, противоположной, на детей всегда охотился Владимир Путин. Но Путин делал это с исключительно державной целью, в остальное время перебиваясь, в основном, рыбами, которых он настигал прямо в воде. На днях президент РФ даже публично признался в том, что влюбился в гору. Собственно, почему бы и нет. Будучи по натуре истинным воздержанцем, Путин понимал, что пока в России есть секс, до конца вяликой ей не быть, но он также и понимал, что секс, однажды выпущенный из бутылки, загнать обратно очень трудно.

И тут на помощь православию пришла вяличайшая в мире вакцина "Спутник V", запрещенная в большинстве цивилизованных стран мира из-за ее удивительной эффективности, благодаря которой Россия вот уже которую неделю занимает первые места в мире по ковиду, уже сейчас, по некоторым оценкам, опережая ближайших конкурентов на 30 лет. И этот разрыв будет только расти, особенно учитывая тот факт, что самая знаменитая буржуазная вакцина "Pfizer", в частности, обладает противоположным "Спутнику" эффектом. На днях весь мир облетели шокирующие новости о том, что после инъекций "Pfizer" у девиц по всему миру растет грудь. Это побуждает их заниматься сексом, ослабляя таким образом блок НАТО, и завлекает в сети мировой фармацевтической закулисы новых доверчивых дурочек.

В то же время русские ученые сообщают, что у патриотов России, привитых "Спутником", проявляется по-настоящему полезная особенность - к месту укола начинают липнуть монеты крупного достоинства. Одни говорят, что это из-за тяжелых металлов, входящих в состав православной прививки, другие объясняют липкость русских людей тем, что они не моются, поскольку до ближайшей проруби - семь верст по тайге, и еще по дороге с медведями драться. Однако, как бы там ни было, нельзя отрицать, что "Спутник" делает русских людей богаче: монетка к монетке - и уже бутылка водки. А главная историческая польза чудесной вакцины состоит в том, что, согласно данным российского Минздрава, после нее русским людям не рекомендовано заниматься сексом!

"Спутник" делает русских людей богаче: монетка к монетке - и уже бутылка водки

Таким образом, можно с осторожным оптимизмом утверждать, что Россия опять победила секс, и по этому показателю уверенно выходит на уровень вяличия Советского Союза. Отсюда и бессильные истерики европейских ястребов, требующих от своих партнеров "сказать нет российским вакцинам". Даже спикер российского МИДа Мария Захарова, привыкшая ежедневно прививаться настойкой боярышника прямо в вену, а потому являющаяся лицом незаинтересованным, была шокирована таким оголтелым фашизмом, назвав его "смесью расизма, имперского гегемонизма и неонацизма", а спустя несколько дней добавив в этот список и такое загадочное явление, как "неонацистская сегрегация".

"Значит, будем разговаривать по-другому", - подытожила представитель МИД РФ. Ура, война! Давненько не было. Невооруженным взглядом видно, что отсутствие секса уже сейчас приносит свои вяликие плоды, и не только Марии, но и всей России в целом. Россия, вперде.

Василий РЫБНИКОВ

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