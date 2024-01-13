Отопление отключили минимум в 40 многоэтажках.

Российский Липецк стал "вторым" Подольском. Город постигла аналогичная судьба - жители минимум 40 многоэтажек сидят без отопления в мороз под -24 градуса.

Как утверждает глава администрации города Евгения Уваркина, отопление россиянам отключили временно из-за порыва местных теплосетей.

"Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице. Поручила коллегам ежечасно докладывать о происходящем", - заявила чиновница.

Позже она уточнила, что батареи россиян будут холодными минимум до 15:00 часов дня. "Под отключение попали 64 дома", - указала Уваркина.

В то же время российский "Дождь" написал, что в Липецке сегодня температура опустилась до -24 градусов. Также СМИ провели параллель с отключениями, которые ранее были в Подольске.

Что известно об отключениях в Подольске

Еще на прошлой неделе в Подмосковье заговорили о нарастающей коммунальной катастрофе: во многих городах отключили отопление. С учетом сильных морозов, которыми известна Россия, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера.

В частности, по состоянию на 9 январе в Подольске тепла не было более пяти суток. Его подачу прекратили 4 января в связи с аварией на котельне местного патронного завода, который обогревал город. Примечательно, что кризис с теплом постиг не только Подольск. О различных коммунальных катастрофах, в связи с которыми россиян отключали от тепла, также сообщалось в городах Дмитров и Электросталь. Стоит отметить, что они находятся достаточно далеко от Подольска, поэтому там отсутствие отопления не объяснялось аварией на заводе.

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