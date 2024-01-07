В российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В городе Подольск Московской области на части территории микрорайона Климовск куча жителей многоквартирних домов уже четвертый день живут без отопления в мороз.

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, пишет ТАСС в Telegram. Жителей микрорайона теплом обеспечивала котельная Климовского патронного завода, и там якобы из-за "скачка напряжения" на теплосети был гидравлический удар, из-за чего в нескольких местах началась утечка воды.

Власти Московской области рассчитывали в основную часть домов возобновить подачу отопления в воскресенье утром, 7 января.

Стоит отметить, что без отопления остались почти 150 тысяч человек. Люди жаловались, что замерзали, разводили костры на улице.

В сети появились фото, на которых видно, что в квартирах замерзли батареи.

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Подчеркнем, что в РФ не раз призывали бомбить украинскую территорию, чтобы заморозить людей зимой. Между тем и в России после того, как ее граждане совершили полномасштабное вторжение на нашу территорию, уже не раз были чрезвычайные происшествия на разных объектах.

В частности, в начале декабря 2023 года стало известно, что в Москве горел завод специализированных автомобилей, были слышны взрывы. Журналисты выяснили, что площадь возгорания составляла 1 000 квадратных метров.

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