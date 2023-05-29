Все началось с более скромной инициативы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с предложением перечислить месячную зарплату на нужды российских военных. Об этом он заявил во время совещания в правительстве 29 мая.

Все началось с более скромной инициативы. В ходе совещания вице-губернатор Сергей Семка предложил Травникову поддержать предложение о перечислении однодневной зарплаты в поддержку российской армии. Такая акция уже проводилась в 2022-м году, а средства были направлены в специально созданный фонд "Интеграция".

Губернатор поддержал предложение, однако внес свои коррективы.

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"Конечно, доходы у всех разные. Но я думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму больше, чем дневной заработок. Некоторые руководители, по моему мнению, смогут перечислить и месячную зарплату"" - передает его слова Meduza.

Ранее, в марте, Травников выступал с отчетом, в котором указал о выделенных 4,2 млрд рублей из резервного фонда Новосибирской области на цели, связанные с войной в Украине.

Ситуация на фронте: что известно из актуального

Согласно сообщению Генштаба от 29 мая россияне уменьшили интесиность атак, однако изменили их географию. За минувшие сутки оккупанты провели 19 попыток наступления в непривычных для них местах.

В общем число потерь российской армии превысило 207 тысяч человек. Также отметку в три тысячи перешагнули оперативно-тактические БПЛА.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции украинских военных на Лиманском направлении и заявил, что нужно готовиться к активным наступательным действиям.

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