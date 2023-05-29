Впервые за долгое время активизировалось Угледарское направление.

На фронте наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами. За сутки враг атаковал всего 19 раз, но география атак несколько необычная. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, впервые за долгое время россияне пошли в атаку на Шахтерском направлении – в районе Великой Новоселки, что к западу от Угледара. Также продолжаются атаки на Купянском направлении, которое также активизировалось лишь в последние дни. Там враг безуспешно пытался наступать в районе Масютовки.

Традиционно горячим остается Бахмутское направление, где войска агрессора безуспешно пытались наступать к северо-востоку от Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского. В районе Марьинки вчера было труднее всего – там за сутки отражено 12 вражеских атак.

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Необычно спокойно оказалось на Авдеевском направлении. После более чем года непрерывных боев вчера враг вообще не предпринимал атак на этом участке фронта. Аналогичное затишье наблюдалось и на Лиманском направлении.

Война в Украине – последние новости

В ночь на понедельник, 29 мая, российский агрессор предпринял очередную воздушную атаку против Украины. Россияне применили барражирующие боеприпасы "Shahed" и крылатые ракеты, вероятно Х-101/555. Всего силами и средствами ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей.

В свою очередь Украина наносит удары по военным объектам оккупационной армии. Так, накануне была атакована база российских захватчиков в поселке Юрьевка под Мариуполем. На опубликованных в сети кадрах слышны звуки вторичной детонации. Сообщается о "выгрузке трупов россиян" в соседнем Никольском, где оккупанты сделали себе "логово".

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