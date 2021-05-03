В городе Щигры Курской области (Россия) шестилетний мальчик сел за руль ВАЗ-21074 и насмерть переехал мать.
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Инцидент произошел на городском кладбище. 28-летняя мать ребенка вышла из автомобиля, оставив ключ зажигания. Находившийся в машине ребенок пересел на водительское сиденье, завел машину и нажал педаль газа. Автомобиль сбил женщину и въехал в соседний автомобиль.
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От полученных травм мать ребенка скончалась.
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