Убийцей оказался товарищ, которого наемник пригласил на застолье.

В России застрелили "вагнеровца", празднуя его возвращение с войны в Украине.

Как сообщает Телеграм-канал "База", убийство произошло вечером 24 мая в поселке Карахун Иркутской области. Тогда "вагнеровец" Юрий С. выпивал со своим приятелем Константином. Повод был более чем весомый: на день раньше боец ЧВК вернулся с войны в Украине.

"Однако во время посиделок мужчины поссорились, и Константин, выхватив ружье, выстрелил в Юрия. Спасти мужчину не удалось. Полицию на место вызвал сам Константин, теперь ему грозит уголовное дело за убийство", - пишет канал.

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Российские оккупанты становятся неуправляемыми и совершают жестокие преступления по возвращении домой. На днях в Калининградской области военнослужащий избил и изнасиловал девушку. Еще до приезда полиции его задержали и тоже избили местные жители.

В апреле похожий случай произошел в Самарской области. Там военнослужащий, вернувшись из отпуска, изнасиловал школьницу. Он пригласил девочку к себе домой и там надругался над ней.

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