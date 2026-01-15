Известная украинская певица тронула признанием о жизни в Киеве без света и тепла

Ситуация в столице остается сложной.

Украинская певица и модель ANGELA откровенно рассказала о жизни в Киеве без отопления и света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По ее словам, жизнь без света и тепла – это не просто бытовые трудности, а серьезное испытание для психики и внутренней устойчивости человека.

"Обидно, что московские уроды снова оставляют нас без света и тепла. Это удар по гражданским, по обычным людям. Но Киев держится – и это говорит о нашей силе больше, чем любые слова", – отметила исполнительница в комментарии УНИАН.

Она добавила, что во время блэкаутов меняется сам ритм жизни: приходится планировать каждый день, беречь тепло, заранее готовиться к темным и холодным вечерам. В то же время именно в такие моменты приходит осознание, насколько важна поддержка друг друга.

"Когда нет света, очень остро чувствуешь людей рядом. Кто-то приносит чай, кто-то просто пишет сообщения. Эта человечность держит и не дает сломаться, - заявила певица и сообщила, что сама она продолжает работать над творчеством и готовит новую песню, релиз которой запланирован на февраль. - Да, трудно. Да, холодно и темно. Но я не останавливаюсь. Даже без света и тепла я работаю, думаю, пишу. В феврале выйдет новая песня – несмотря ни на что".

Отдельно певица обратилась к тем, кому сейчас морально тяжелее всего. По ее словам, не стоит оставаться наедине со страхом и истощением.

"Если вам тяжело – ищите поддержку. Говорите с родными, друзьями, близкими. Если есть необходимость – обращайтесь к психологу. Просить помощи – это не слабость, а забота о себе", – подчеркнула она.

ANGELA убеждена: холод и темнота не сломают украинцев. Несмотря на все испытания, страна продолжает жить, творить и двигаться вперед:

"Свет и тепло вернутся. Нашу выдержку, достоинство и веру в себя у нас никто не заберет".

Напомним, ранее украинская актриса рассказала, как справляется без отопления в Киеве.

