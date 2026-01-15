Автор мема 'Мне нравится, как оно горит' присоединился к ВСУ (видео)

"Полтавский поджигатель" подтвердил, что теперь будет защищать Украину от россиян.

Виталий Чепурко, более известный в Украине как "полтавский поджигатель", присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Видео, на котором мужчина подтверждает этот факт, опубликовано в соцсетях местным пабликом.

"Вы спросите, куда исчез поджигатель. Никуда я не исчезал. Я пошел добровольно служить в ВСУ... Принесу присягу и буду учиться воевать против... ну вы поняли, против кого...", – рассказал Чепурко.

Кто такой "полтавский поджигатель"

"Полтавским поджигателем" называют жителя Полтавы Виталия Чепурко, который после совершения серии поджогов в городе прославился фразой, впоследствии ставшей мемом: "Мне нравится, как оно горит...".

Мужчина поджигал входные двери в многоквартирных домах и убегал. Известно, что в 2007 году он поджег 28 дверей.

После задержания его спросили, зачем он это делает. Ответ Чепурко был снят на камеру и именно этот видеоролик широко распространился в сети. В частности, мужчина ответил: "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Люди в шоке, глаза у них на лоб лезут. А мне это по приколу: смотрю, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь".

По данным из открытых источников, у мужчины уже было несколько сроков в тюрьме за кражи, а после поджогов его в 2011 году приговорили к 5 годам и 6 месяцам. Выйдя из тюрьмы, Чепурко пообещал исправиться.

Новые угрозы поджечь квартиры

8 января этого года в полицию Полтавы поступил анонимный телефонный звонок с угрозами поджечь квартиры жителей города. Правоохранители оперативно установили личность заявителя. Им оказался местный житель, 1977 года рождения, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейские составили административные материалы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы направили в суд.

По данным местных СМИ, речь идет о "полтавском поджигателе" Виталии Чепурко.

