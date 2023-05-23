Тем временем над Белгородом и областью летают беспилотники.

В Брянской области России срочно собирают силовиков. Объявлен план "Эдельвейс".

Как сообщает российский Телеграм-канал Mash, силовиков стягивают в несколько районов Брянской области.

"Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона", - говорится в сообщении.

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Между тем в соседней Белгородской области до сих пор тревожно. Русские паблики сообщают, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет.

В России тревожно - последние новости

Вчера бойцы РДК снова зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а сегодня этот режим продолжили.

ISW утверждает, что паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал. Пропаганда сломалась в попытках комментировать события.

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