Паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий никто не ожидал.

Ситуация в Белгородской области спровоцировала в российском информационном пространстве панику, фракционность и несогласованность. Это все свидетельствует о том, что пропагандистская машина испытала значительные информационные потрясения.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW). Каждый из так называемых "военкоров" и блогеров делали собственные предположения относительно налета на Белгородскую область.

Некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

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В то же время несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, которая имела целью отвлечь внимание от якобы захвата Бахмута и посеять панику в российском информационном пространстве.

Террорист и боевик Игорь Стрелков-Гиркин заявлял, что предвидел такие рейды и считает их частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Тем временем главарь "Вагнера" Евгений Пригожин, комментируя инцидент, обвинил российское правительство и Миобороны в содействии атаке из-за неспособности укрепить российские границы.

В ISW отмечают, что первая линия российских оборонительных укреплений пролегает в 2 км от Горы-Подола. Есть предположение, что силам "РДК" удалось пробить ее. Это свидетельствует о слабости этих укреплений и неукомплектованности профессиональным личным составом.

Аналитики ISW заключают, что большинство российских провоенных блогеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на произошедшее, это свидетельствует о том, что она застала РФ врасплох.

Налет на Белгородскую область

В понедельник, 22 мая, подразделение "Российский добровольческий корпус" заявило, что их бойцы снова зашли на территорию России. За несколько часов в сети появились видео эвакуации людей, также был опубликован ролик, на котором россияне пытаются попасть в закрытое бомбоубежище.

В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Поздно вечером стало известно, что по зданию Федеральной службы безопасности РФ в Белгороде нанесли удар. Российские военкор заявил, что целью удара было и здание МВД.

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