Россиянам, проживающим в приграничных селах, сейчас рекомендуют не возвращаться в свои дома.

В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп, которые в понедельник, 22 мая, проникли на территорию области.

Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, в приграничном Грайворонском районе продолжается зачистка.

"Относительно ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит", - заявил Гладков.

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По его словам, в населенных пунктах, куда провались "украинские диверсанты", есть двое раненых мирных жителей. Пока до них не дошли российские силовики. Погибших среди мирного населения нет.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - добавил губернатор.

Приров в Белгородской области

В понедельник, 22 мая, подразделение "Российский добровольческий корпус" заявило, что их бойцы снова зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Поздно вечером стало известно, что по зданию Федеральной службы безопасности РФ в Белгороде нанесли удар. Российские военкор заявил, что целью удара было и здание МВД.

По данным аналитиков ISW, паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал.

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