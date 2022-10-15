Пожать руку "отважному" воину приезжал даже глава республики.

В Дагестане с почестями отправили на войну 65-летнего Константина Хугаева - отца 28 детей, деда 24 внуков, который якобы добровольно вступил в казацкий взвод. Как оказалось позже, мужчина обманул всю республику.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Gor".

Как пишет канал, на самом деле у Хугаева потомков в пять раз меньше. На фронт сбежал от уголовного дела за педофилию.

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Хугаев соврал, что на войне в Украине ликвидировали его сыновей-близнецов. Поэтому отправиться на передовую - для него "дело чести". Пожать руку отважному добровольцу" приезжал даже глава Дагестана.

"Только вот с респектосиками поторопились примерно все. Детей оказалось пятеро, все живы и здоровы. Жене Константин рассказал, что в молодости был боксером и, уезжая на соревнования, оставлял по ребенку в разных городах. Сам Хугаев находится под следствием из-за домогательств к несовершеннолетним. Родители двух мальчиков забрали заявления, в случае третьего ребенка не хватило доказательств вины. По делу идет доследственная проверка — видимо, она и спровоцировала "боевой дух" Константина", - пишет канал.

Мобилизация в России: что известно

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже стало известно, что в связи с этим в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

По данным СБУ, мобилизованы появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без надлежащего обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.

В России признались в смерти первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

14 октября Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. В оккупационную армию государства-агрессора призвали 222 тысячи мужчин.