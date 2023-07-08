В российских телеграм-каналах "слили" имена уничтоженных пилотов при крушении МиГ-31 на территории Российской Федерации.
Речь идет об "неудачном" тренировочном полете над акваторией Авачинского залива, который экипаж россиян провел 4 июля. Информацию о погибших уточнила "База".
Вероятно, на борту находились 26-летний командир корабля Михаил Богатский, а также 41-летний штурман полка Роман Бастрыкин.
"По предварительным данным пилоты погибли, однако официального подтверждения их гибели пока нет", - говорится в сообщении.
Инциденты в РФ - случилась "бавовна" в Курской и Белгородской областях
Напомним, что сегодня Россию также взволновала атака неизвестного БПЛА в Курской области, который якобы запустили с территории Украины. Тогда местные телеграм-каналы писали, что целью дрона был Рыльский военкомат.
Сообщалось, что БПЛА ударил по зданию двумя боеприпасами. Жертв среди населения не было, повреждения фиксировались на крыше здания.
Также неспокойно в ночь на 8 июля было в Белгородской области. Там также сообщали о взрывах в районе Шебекино. Как отмечал местный губернатор Вячеслав Гладков, город "обстреляли" ВСУ из РСЗО "Град".