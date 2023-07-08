Выяснилась информация о возможных "жертвах" падения российской "птички" 4 июля в районе Камчатского края.

В российских телеграм-каналах "слили" имена уничтоженных пилотов при крушении МиГ-31 на территории Российской Федерации.

Речь идет об "неудачном" тренировочном полете над акваторией Авачинского залива, который экипаж россиян провел 4 июля. Информацию о погибших уточнила "База".

Вероятно, на борту находились 26-летний командир корабля Михаил Богатский, а также 41-летний штурман полка Роман Бастрыкин.

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"По предварительным данным пилоты погибли, однако официального подтверждения их гибели пока нет", - говорится в сообщении.

Инциденты в РФ - случилась "бавовна" в Курской и Белгородской областях

Напомним, что сегодня Россию также взволновала атака неизвестного БПЛА в Курской области, который якобы запустили с территории Украины. Тогда местные телеграм-каналы писали, что целью дрона был Рыльский военкомат.

Сообщалось, что БПЛА ударил по зданию двумя боеприпасами. Жертв среди населения не было, повреждения фиксировались на крыше здания.

Также неспокойно в ночь на 8 июля было в Белгородской области. Там также сообщали о взрывах в районе Шебекино. Как отмечал местный губернатор Вячеслав Гладков, город "обстреляли" ВСУ из РСЗО "Град".

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