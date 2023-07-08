В Шебекино в результате "прилетов" горел центральный рынок, утверждает губернатор Белгородской области.

В российском городе Шебекино, который находится в Белгородской области, в ночь на субботу, 8 июля, были "прилеты", но никто не пострадал.

В результате обстрела загорелась овощная база, центральный рынок и одна машина, пожаловался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, последствия обстрела ликвидировали - на место прибыли оперативные и аварийные службы.

Гладков утверждал, что обстрел города совершен реактивными системами залпового огня "Град".

После "прилетов" есть серьзеные последствия. Губернатор заявил, что приостановлено возвращение жителей, которые находились в пунктах временного размещения. "После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города", - добавил чиновник.

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После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение на украинскую землю, в Белгородской области уже не раз звучали взрывы. В частности, Вячеслав Гладков даже утверждал, что над регионом якобы "сбили четыре ракеты", и пострадал один человек.

Стоит отметить, что враги с территории Белгородской области не раз обстреливали украинские приграничные населенные пункты, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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