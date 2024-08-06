В РФ придумали, что Украина получила тактическое ядерное оружие, - Newsweek

Впрочем, нет никаких доказательств того, что Запад прислал украинцам ядерное оружие.

На российском телевидении придумали новый фейк об Украине. На этот раз "эксперты" в студии заявили, что Киеву передали тактическое ядерное оружие.

Как пишет Newsweek, это безосновательное предположение высказал Алексей Мухин, руководитель прокремлевского "Центр политической информации", в эфире государственного телеканала "Россия-1". По его словам, поставка в Украину истребителей F-16 свидетельствует о том, что тактическое ядерное оружие также передали.

"Во-первых, F-16 уже есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже есть. К сожалению, практика показывает, что когда они о чем-то заявляют, то это произошло несколько месяцев назад", - сказал Мухин. Видео дня

Впрочем, нет никаких доказательств того, что Запад прислал украинцам ядерное оружие. Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от России и США в рамках Будапештского меморандума. Несмотря на это, прокремлевские СМИ и официальные лица неоднократно распространяли нарратив о ядерном оружии после начала вторжения России в феврале 2022 года.

Другой гость шоу, Константин Затулин, член правящей партии "Единая Россия", не согласился с Мухиным.

"Я думаю, что нас пытаются поймать за язык, поскольку мы уже успели сказать, что воспримем появление F-16 как ядерную угрозу... Но я уверен, что они точно не переступили порог, связанные с предоставлением тактического ядерного оружия", - сказал Затулин.

Кремль пообещал сбить поставленные Украиной западные истребители F-16, при этом утверждая, что не верит, что они переломят ход войны.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне аналитики Defence Express заявили, что даже если бы Украина получила сразу все 79 обещанных самолетов F-16, то все равно не смогла бы их использовать. Ключевые причины - отсутствие пилотов и запчастей к самолетам.

Между тем в Госдепе на фоне передачи истребителей уточнили позицию американцев относительно разрешения на удары вглубь территории РФ. В частности, там заявили, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и потребности ВСУ.

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