Массовая атака дронами на Киев произошла в ночь на 31 июля.

В ночь на 31 июля российские оккупанты запустили по Киеву десятки дронов из-за информации о F-16, заявил в эфире "Киев24" авиационный эксперт Константин Криволап.

"То, что было над Киевом - около 40 дронов. Определенное количество из них сбивали, а остальные сами по себе приземлялись. Я думаю, там был микс из "Шахедов" и новых дронов "Гербера". Что они тогда искали - по моему мнению, искали именно, на каких аэродромах вокруг Киева могут быть расположены F-16. И в это время россияне подняли шесть Ту-95МС с Оленьи, поднимался даже МиГ-31 с "Кинжалом". Они готовились к удару, но ничего такого не нашли", - сказал Криволап.

Он также отметил, что в тот момент F-16 вряд ли работали по воздушным целям, поскольку люди бы это услышали.

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"Мы же слышали только работу наших мобильных огневых групп даже не ракетами. Поэтому я отношусь к этому более скептически. Были ли в этот момент F-16 в Украине? Возможно и были...", - добавил Криволап.

Эксперт также рассказал, изменилась ли российская тактика с точки зрения воздушных атак после официального сообщения о прибытии в Украину западных истребителей F-16.

"Удары КАБами в том количестве, в котором и были. Среднее значение так и сохраняется. На России сейчас пожар - они хотят сбить хотя бы один F-16. Возможно некоторые СМИ там даже уже и сбили. Для них важен не сам самолет, а сам факт, что они смогли, сделали, им ничего не страшно. Однако, на самом деле они сейчас прекрасно понимают всю опасность от F-16. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим уже уничтожение ПВО и другие интересные события", - пояснил Криволап.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне аналитики Defence Express заявили, что даже если бы Украина получила сразу все 79 обещанных самолетов F-16, то все равно не смогла бы их использовать. Ключевые причины - отсутствие пилотов и запчастей к самолетам.

Между тем в Госдепе на фоне передачи истребителей уточнили позицию американцев относительно разрешения на удары вглубь территории РФ. В частности, там заявили, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и потребности ВСУ.

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