Помехой могут стать проблемы, которые невозможно сейчас решить, по мнению аналитиков.

Недавно Украина наконец получила первые долгожданные истребители F-16. До конца 2028 года их количество должно вырасти как минимум до 79 единиц.

Аналитики Defence Express считают, что даже если бы Украина получила сразу все обещанные машины, то все равно не смогла бы их использовать.

"Во-первых, существует потребность в пилотах для Воздушных сил Украины, которые прошли обучение и получили сертификат пилота F-16 - минимум 79 летчиков. А на самом деле в разы больше для возможности работы посменно и адекватного отдыха. Какая пропускная способность центров обучения уже известна - новосозданный центр подготовки в Румынии недавно выпустил первую группу из 7 пилотов, которые учились 8 месяцев", - объясняют эксперты.

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Отмечается, что с февраля этого года это единственный центр подготовки пилотов F-16 в Европе. При этом сама Румыния также страдает от недостатка авиаторов, ведь раньше имела только 16 самолетов, а теперь получит сразу 32 истребителя от Норвегии.

По словам экспертов, можно пропустить проблему нехватки технического персонала, поскольку теоретически можно привлечь иностранных добровольцев или через частные военные компании. Однако даже в этом случае остается вопрос обслуживания и вооружения этих машин. В США уже продвигается позиция, что европейские партнеры по НАТО должны именно в Штатах закупать вооружение для украинских истребителей.

"К этому еще надо добавить необходимый объем запасных частей, двигателей, узлов и агрегатов, которые необходимы для ремонта самолетов. А вместе с ним пропускную способность авиационных ремонтных предприятий, потому что обслуживать и восстанавливать машины, которые эксплуатируются в боевых условиях необходимо значительно чаще, чем во время "паркетной" службы в мирные времена", - отмечают в Defence Express.

Если представить, что и эта проблема решена, остается ключевая задача - размещение и защита этих самолетов. Чтобы не облегчать врагу работу, их нельзя размещать плотно друг к другу на одной авиабазе. Более того - понадобится 6-7 авиабаз, на которых истребители не только будут рассредоточены, но и находиться в защищенных укрытиях, которых должно быть значительно больше, чем количество самолетов.

При этом такую базу должны защищать комплексы типа Patrtiot, а желательно - две такие системы ПВО, а также другие ЗРК. Это нужно, чтобы защищать аэродромы от этого, что есть у россиян - различных видов ракет и дронов.

"Необходимо обеспечить РЭБ и эффективную борьбу с разведывательными БПЛА. То есть речь должна идти и о еще 6-14 Patrtiot, еще больше ЗРК типа NASAMS и многое другое со специалистами, которые умеют эффективно это использовать. Именно поэтому, несмотря на поверхностное представление в том, что главная проблема это нехватка самих истребителей F-16, это комплекс действительно глобальных проблем, которые лавиной идут одна за другой. Но главное то, что они будут постепенно и планомерно решены", - заключают аналитики.

Истребители F-16 для Украины

В Госдепе на фоне передачи истребителей уточнили позицию американцев относительно разрешения на удары вглубь территории РФ. В частности, там заявили, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и потребности ВСУ.

Силы обороны уже могли использовать западные истребители F-16 в войне против России, говорит военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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