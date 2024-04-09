Огонь потушила женщина, которая работает в охране, пострадало только окно и штора.

В российском городе Саратов неизвестный поджег экспозицию, которую российские оккупанты посвятили войне против Украины – так называемый "музей истории специальной военной операции".

Как сообщает "База", это произошло в ночь на 9 апреля.

"Неизвестный камнем разбил окно "Музея истории специальной военной операции" и кинул в него бутылку с зажигательной смесью", - говорится в публикации.

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Отмечается, что произошло возгорание, но огонь потушила дежурная - сотрудница охраны, она же позвонила в полицию. В результате, повреждены только окно и шторы, а экспонаты еще осматривают.

На месте происшествия полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки стекла.

По данным "Базы", этот музей уже поджигали в декабре 2023 года - мошенники уговорили парня взять кредит, а после заставили поджечь входную дверь.

По информации ASTRA, по версии следствия, в прошлом году "заведение" пытался повредить 21-летний слесарь из Тольятти Максим Ким. Так называемый музей истории "СВО" открыли в июле 2023 года.

"В основе его экспозиции - предметы из коллекции Исторического парка "Россия - Моя история", привезенные волонтерами общественных организаций Саратова и области, постоянно выезжающими на территорию Донбасса с гуманитарной помощью, а также материалы из семейных архивов военнослужащих", - отмечает ASTRA.

"Музеи" в России - последние новости

В городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (РФ) открылся "музей", экспонаты которого оккупанты привезли из Украины. Об открытии экспозиции заявил ресурс Neft, который обнародовал фото и видео с выставки, сделанные, очевидно, самими организаторами в упомянутом таежном городе.

"Волонтеры" - представители нефтеюганского отделения Союза морских пехотинцев - открыли музей с "бытовыми вещами" украинцев. Экспонаты привезены из городов, которые находятся в зоне так называемой специальной военной операции. Среди них - военная форма, снаряжение, медали, удостоверения, сборник сказок. Также - номер газеты "Правда", посвященный победе над нацистами в 1945 году, госномера с чьего-то авто из Донецкой области.

При этом не уточнялось, в частности, где взята или, с кого снята одежда – живых или мертвых. Непонятно, откуда газеты и детские книги – из разграбленных квартир украинцев или разрушенных библиотек.

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