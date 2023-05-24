Есть одно попадание в городе, но власти уверяют, что обошлось без пострадавших.

В ночь на 24 мая российский Белгород снова страдал от неизвестной "бавовны". Город атаковали беспилотники со взрывчаткой.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работали на месте.

Через несколько минут Гладков сообщил, что над Белгородским районом система ПВО сбила БПЛА. Пострадавших якобы нет. Последствия уточняют оперативные службы.

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Тревожно в Белгороде - последние новости

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области. В ГУР заявили, что на российской территории действуют только граждане РФ.

Сами бойцы заявили, что хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, уничтожить силовиков, которые служат путинскому режиму, а также показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

Западная пресса подтвердила, что украинские военнослужащие не проникали на территорию РФ во время прорыва границы.

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