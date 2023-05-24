Они защищали границу Украины на случай российской контратаки, рассказал анонимный чиновник.

Украинские военнослужащие не проникали на территорию РФ во время прорыва границы бойцами "Российского Добровольческого Корпуса" и "Легиона "Свобода России".

Об этом The New York Times рассказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, вр время операции украинские военные в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины на случай российской контратаки.

Чиновник рассказал, что потери в частях, принимавших участие в операции, были, но недостаточные, чтобы сказаться на их боеспособности. Других подробностей он не сообщил.

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Операция в Белгородской области: что известно

Утром 22 моя бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" и "Легиона "Свобода России" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области.

В украинской разведке заявили, что на российской территории действуют только граждане РФ для "создания полосы безопасности для защиты гражданских украинцев".

Сами бойцы заявили, что хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, уничтожить силовиков, которые служат путинскому режиму, а также показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

В Минобороны РФ заявили, что войска РФ якобы убили 70 военных, а также унничтожили четыре бронированные машины и три пикапа.

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