Проблема возникла с антибиотиками, которые обычно используют при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей.

В России наблюдается дефицит жизненно важных детских антибиотиков: на полках аптек проблематично найти препараты "Цефуроксим" и "Цефиксим".

Согласно данным российского агрегатора "Мегаптека", нехватка препаратов наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и других российских городах, пишет The Moscow Time.

"Цефуроксима в гранулах для приготовления суспензий нет в Москве (1883 аптеки), Санкт-Петербурге (1235 аптек), Нижнем Новгороде (509 аптек), Самаре (370 аптек), Краснодаре (358 аптек), Волгограде (274 аптеки), Ижевске (271 аптека), Ставрополе (225 аптек) и других крупных городах", - говорится в сообщении.

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Также СМИ пишут, что эта группа антибиотиков входит в жизненно важную категорию препаратов, которые обычно используют при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей.

Ранее в РФ применяли при такой инфекции "Амоксилав", однако этот препарат стал редкостью в российских аптеках еще в ноябре 2022 года.

Проблемы в российской экономике из-за войны с Украиной

Напомним, что в российской экономике сейчас наблюдаются большие проблемы из-за санкций, которые ввел против страны Запад, ЕС и партнеры Украины, а также на фоне мобилизации собственных ресурсов для продолжения вторжения.

Недавно стало известно, что по этой причине правительство страны-агрессора уже отказалось от строительства дорог.

Также проблемы наблюдаются в судостроительной отрасли. За год войны с Украиной производство обрушилось на 20%.

Санкции не обошли стороной и благополучие космической отрасли РФ. По итогам 2022 года убытки компании "Роскосмос" превысили 50 млрд рублей.

При этом дефицит федерального бюджета России увеличился до рекордных 3,9 трлн рублей (56 млрд долларов) в прошлом месяце.