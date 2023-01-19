Первые санкции в отношении российского судостроительства были введены еще в 2014 году, однако тогда в РФ предпочли и дальше пользоваться зарубежным оборудованием.

Россия резко сократила производство судов на своей территории на фоне западных санкций, которые, несмотря на заверения Кремля, все таки бьют по российской экономике.

Согласно данным INFOLine Shipbuilding Russia Top, за год войны с Украиной российские верфи произвели на 20% меньше судов в сравнении с прошлыми результатами.

Несмотря на то, что в 2023 году российская "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) прогнозировала рост производства, санкционная политика Запада и ЕС значительно осложняет возможности Москвы.

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Первые санкции в отношении российского судостроительства были введены еще в 2014 году. Однако тогда заказчики судов, в том числе рыбопромысловых, все равно отдавали предпочтение зарубежному оборудованию, вместо того, чтобы поддерживать рынок РФ. Теперь, с введением более жестких санкций, такое решение обернулось против самой России.

"Ряд этих проектов был реализован, по отдельным возникли сложности с поставками оборудования и участию иностранных специалистов в его монтаже. Сложности постепенно нарастали до февраля 2022 года, а с февраля они приняли системный характер", - пояснили в корпорации.

Международные санкции против России - последние решения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе объявила, что десятый пакет санкций против России будет сосредоточен на закрытии "лазеек", которыми пользуется РФ для удержания своей экономики.

Ранее Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций против РФ на фоне военной агрессии против Украины.

В ЕС ожидают, что такие экономические ограничения против России погрузят ее экономику в абсолютную рецессию, которая будет длиться десятилетиями.

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