Расходы на строительство и реконструкцию федеральных автодорог в РФ сокращены в 2,5 раза.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину правительство страны-агрессора отказалось от строительства дорог, чтобы пополнить военный бюджет.

Как сообщает российский "Коммерсантъ", пятилетний план был изменен с учетом "приоритизации" объектов на основании принятого закона о бюджете. Согласно документу, расходы на строительство и реконструкцию федеральных автодорог в РФ сокращены в 2,5 раза — с 449 до 174 млрд рублей. Трансферты регионам из Федерального дорожного фонда срезаны на 14% — с 375 до 324 млрд рублей. Совокупные расходы по госпрограмме развитие транспортной системы уменьшены на 26% — с 1,653 до 1,229 трлн рублей.

Расходы на оккупационную армию при этом увеличены почти 1,5 раза по сравнению с законом о бюджете, принятом в прошлом году, — до 5 трлн рублей. Еще 4,2 трлн рублей правительство агрессора потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии и спецслужб.

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В частности, "под нож" попали проект обхода Орехово-Зуево в Московской области, южный обход Краснодара. Повисли в воздухе вторая кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) и трасса "Меридиан", которая должна была протянуться от границы Казахстана до Белоруссии. Почти вчетверо - с 15,3 до 4 млрд рублей - урезано финансирование Юго-Западной хорды (Екатеринбург—Самара—Краснодар), а работы по улучшению основных магистралей столичного региона вовсе исключены из плана.

Война в Украине и крах российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

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