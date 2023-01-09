В РФ признали, что самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики.

В результате полномасштабного российского вторжения в Украину экономику страны-агрессора ждет серьезный кризис.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют несколько вариантов падения российской экономики, сообщает российское издание "Ведомости".

Самым благоприятным вариантом, по мнению аналитиков, является активизм. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3 процентов, а цены на энергоносители останутся при этом относительно высокими. В этом случае ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2 процентов.

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Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По мнению аналитиков, этот сценарий предполагает спад более чем на 6 процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как "вторые 2010-е" и кризис без изоляции.

Вторжение в Украину и крах российской экономики

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

31 декабря 2022 года стало известно о том, что Путин "узаконил" коррупцию в России и мародерство в Украине.

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