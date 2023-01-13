Россияне будут расплачиваться за падение доходов от нефти.

Граждан России в 2023 году может ожидать повышение налогов. Это один из вариантов, на который может пойти Кремль для компенсации падения доходов от нефти.

Как сообщило издание The Moscow Times, таким мнением поделились эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. В прошлом году в России зафиксировали дефицит бюджета в размере 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,3% от ВВП государства-агрессора. Итоговый показатель превысил все прогнозы Министерства финансов. Осенью ожидалось увидеть дефицит 0,9% от ВВП, а в декабре прогноз подняли до 2%.

В результате балансирующая стоимость нефти поднялась до $101 за баррель. А если исключить разовые поступления от "Газпрома", то получится $115 — рекорд в истории России. Стоит отметить, что балансирующая цена — это показатель, при котором доходы покрыли бы расходы бюджета. Однако на практике российский сорт нефти Urals торгуется гораздо дешевле: в декабре стоимость снизилась до $50,5, а в январе опускалась ниже $40. Основной причиной таких цен названы скидки, которые вынуждены предоставлять нефтяники из РФ.

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Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова назвала разницу между нужной и реальной стоимостью нефти свидетельством "хрупкости" бюджета. В 2021 году балансирующая цена была в размере $72, а в 2018 и 2019 годах — $49. Эксперт уверенна, что в текущей ситуации Минфину РФ придется сокращать расходы. А если эти шаги не помогут, "встанет вопрос о необходимости увеличить налоговые сборы".

"Потолок" цен на российскую нефть: что известно

В начале декабря в ЕС установили предельную стоимость российской нефти в размере $60 за баррель. Только при такой цене страны ЕС, Великобритания, Канада, Япония, США и Австралия будут оказывать услуги, связанные с экспортом "черного золота" из РФ. А с 5 февраля в силу вступит запрет на закупку российских нефтепродуктов.

Вице-премьер РФ Александр Новак 6 декабря заявил, что компаниям из РФ запретят реализовывать нефть в рамках ценового "потолка". Одной из ответных мер правительство страны-агрессора рассматривало сокращение добычи "черного золота".

В конце декабря в РФ заявили, что попытаются уменьшить влияние ограничений путем увеличения экспорта сырой нефти.

Согласно подсчетам аналитиков Bloomberg, из-за "потолка" стоимости Россия ежедневно теряет $172 миллиона на продажах "черного золота".

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