Родители мобилизованных жалуются, что их дети остались без всей собранной амуниции.

В Оренбургской области РФ дотла сгорел палаточный лагерь "мобиков". Пожар произошел под утро 9 января.

Как сообщает российский канал "Дождь", палаточный лагерь был расположен в селе Нижняя Павловка. В нем разместились мобилизованные.

Один из очевидцев опубликовал в местном паблике "Оренбург очевидец" видео пожара и написал, что "мобики" шокированы халатностью командования. Пожарная машина, закрепленная за частью, была без давления, поэтому не смогла ликвидировать пожар. Пришлось ждать городских спасателей.

Видео дня

"Сгорело нах*й все. Вон, вишь, в ботинках выскочил. Вон наши снегом закидают", - комментирует автор видео за кадром.

Отец "мобика", которому посчастливилось находиться в отпуске во время пожара, заявил местной прессе, что все его оставленные вещи превратились в пепел.

Похожий пост появился и в российском паблике "Мобилизация / Самарская область". "Пожар в части в Оренбурге, где наши мобилизированные. Палатка нашего сына. Все, что покупали, собирали две недели перед отправкой и потом - в пепел", - говорится в публикации.

Одна из комментаторов добавила, что в этом лагере находился муж ее сестры и его друзья. По их словам, причиной пожара стало замыкание.

Пожары в РФ: последние новости

На протяжении последних месяцев в России внезапно вспыхивают различные здания и инфраструктурные объекты, в том числе военные и административные. 6 января в Москве внезапно вспыхнула одно из зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации. Предварительно сообщается, что возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В российском Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе 5 января загорелось более 400 квадратных метров в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

Ранее также сообщалось о том, что в Новом Осколе Белгородской области России горит военный объект. По информации очевидцев, были слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.

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