Мария Захарова заверила, что огонь охватил подвальные этажи.

В Москве внезапно вспыхнуло одно из зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации. Предварительно сообщается, что возможной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина – короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она опровергла информацию российских СМИ о возгорании "в рабочих помещениях".

Видео дня

"Информация о том, что "имело место возгорания в рабочих помещениях" не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", – подытожила спикер МИД РФ.

Пожары в России - что известно

В Российской Федерации почти каждый день что-то внезапно вспыхивает. Зачастую возгорания приводят к масштабным разрушениям. .

Так, 18 декабря 2022 года в Белгороде прогремела серия взрывов. Местные СМИ сообщили о работе системы ПВО. При этом в некоторых домах выбило стекла, а также местные жител сообщили о пожаре.

2023 год тоже начался не очень хорошо. 5 января в Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе загорелось более 400 квадратных метров в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".

Вас также могут заинтересовать новости: