Депутаты Госдумы постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу" на фронте.

Российским депутатам запретили ездить на войну в Украине без разрешения руководства Минобороны. Как сообщают российские СМИ, депутатов Госдумы уведомили, что все их визиты в воинские части и подразделения в зоне боевых действий в Украине должны быть согласованы с руководством Минобороны РФ - министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Сообщается, что письмо с соответствующими рекомендациями направил Шойгу к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Как отмечают СМИ, такое требование может быть связано с тем, что российских военных "не устраивает пиар в прифронтовой зоне". Они в частности жалуются, что депутаты Госдумы постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу".

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Также в письме рекомендовалось разрешать перелет депутатов военными бортами только по ходатайству Володина или его первых заместителей.

Отмечается, что российским депутатам запретили без согласования приезжать в воинские части и встречаться на их территории с военными. При этом они по-прежнему смогут ездить в оккупированные РФ территории Украины.

Ранее в России уже возникали скандалы из-за постоянных поездок депутатов в оккупированный РФ Донбасс. При этом спикер Госдумы РФ Володин отмечал, что охрана парламентариев в таких поездках "стоит как вся спецоперация".

Настроеня в рядах оккупантов на фронте - что известно

В последнее время среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, возросло количество случаев дезертирства и самокалечества.

Также российские захватчики на фоне успешного контрнаступления украинских Сил обороны продолжают десятками бежать с поля боя.

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