Российским депутатам запретили ездить на войну в Украине без разрешения руководства Минобороны. Как сообщают российские СМИ, депутатов Госдумы уведомили, что все их визиты в воинские части и подразделения в зоне боевых действий в Украине должны быть согласованы с руководством Минобороны РФ - министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Сообщается, что письмо с соответствующими рекомендациями направил Шойгу к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину.
Как отмечают СМИ, такое требование может быть связано с тем, что российских военных "не устраивает пиар в прифронтовой зоне". Они в частности жалуются, что депутаты Госдумы постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу".
Также в письме рекомендовалось разрешать перелет депутатов военными бортами только по ходатайству Володина или его первых заместителей.
Отмечается, что российским депутатам запретили без согласования приезжать в воинские части и встречаться на их территории с военными. При этом они по-прежнему смогут ездить в оккупированные РФ территории Украины.
Ранее в России уже возникали скандалы из-за постоянных поездок депутатов в оккупированный РФ Донбасс. При этом спикер Госдумы РФ Володин отмечал, что охрана парламентариев в таких поездках "стоит как вся спецоперация".
Настроеня в рядах оккупантов на фронте - что известно
В последнее время среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, возросло количество случаев дезертирства и самокалечества.
Также российские захватчики на фоне успешного контрнаступления украинских Сил обороны продолжают десятками бежать с поля боя.