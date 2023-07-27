Угрозы заключением и расстрелами еще больше демотивируют личный состав захватнических подразделений, поделились в Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, возросло количество случаев дезертирства и самокалечества.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. "Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения", - поделилась Маляр.

По ее словам, подавляющее большинство российских военнослужащих, которые проходили подготовку на территории Беларуси и в начале этого месяца были передислоцированы на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края России для дальнейшего пополнения подразделений оккупационных войск, которые понесли потери, пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий.

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"Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самокалечения с целью избежания командировки на территорию Украины", - отметила заместитель министра.

При этом, отметила она, происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" командованием российских оккупационных войск среди российских военнослужащих, то есть запугивание.

"Однако, угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений", - написала Маляр.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские захватчики на фоне успешного контрнаступления украинских Сил обороны продолжают десятками бежать с поля боя.

Так, в Запорожской области около 50 этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии вывели из строя вооружение и отказались участвовать в боевых действиях.

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