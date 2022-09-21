До получения повестки граждане РФ могут перемещаться по стране, но "лучше этого не делать", говорят в Госдуме.

Подлежащим мобилизации гражданам России не советуют выезжать за границу, также не рекомендуют перемещаться по стране.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщает "Дождь".

"Вы [попадающие под мобилизацию] можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию, — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края", — сказал он. Видео дня

Также он добавил, что до получения повестки граждане РФ могут перемещаться по стране, но "лучше этого не делать".

Ранее сообщалось, что состоящим на воинском учете мужчинам запрещается переезжать и покидать место жительства без разрешения. Об этом говорится в российском законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Напомним, Шойгу заявлял, что Россия мобилизует 300 тысяч резервистов на войну против Украины.

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