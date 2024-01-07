Стрелок якобы совершил "нелепую ошибку", выяснили журналисты.

В РФ в небе над Ростовской областью во время ночных учений российских десантников один из операторов зенитной пушки ЗУ-23-2, которую применяют для поражения воздушных целей на низкой высоте (советская "Рогатка", ее называют "легендарным" средством противовоздушной обороны), открыл огонь по своим же.

Инцидент произошел на Кузьминском военном полигоне, уничтожены двое военных противника, пишет "Кремлевская табакерка", ссылаясь на сведения своих источников. Собеседники утверждают, что работа ПВО по своим же - "совершенно глупая случайность".

"…дневные запланированные прыжки из-за плохих погодных условий перенесли, и почему-то поставили их на ночь. Ротные были против, однако приказы командования не обсуждаются. Надо прыгать - значит будем прыгать", - говорится в сообщении.

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На канале отмечается, что по десантникам огонь был открыт тогда, когда они приближались к земле, и якобы большинство выстрелов не поразили цели. "По нелепой ошибке один из операторов легендарной "Рогатки"… принял учения за реальную высадку десанта… По данному факту уже начато расследование. Говорят, до ЧП стрелявший оператор пробыл на посту не менее 14 часов. Это нарушение всех возможных норм", - добавили источники.

По их словам, стрелок недавно вернулся с войны против украинцев и даже был награжден за то, что там эффективно "действовал".

Важные новости про потери РФ на 7 января - сегодня это стоит знать

Ранее уже не раз сообщалось, что россияне уничтожали свои же воздушные объекты, в том числе самолеты, "дружественным огнем". Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал нашей армии Николай Маломуж говорил, что российские захватчики не защищают своих людей, а используют ПВО "веерным способом".

Стоит отметить, что потери РФ в войне с Украиной огромные. По состоянию на 7 января уже ликвидированы 364 тысячи 730 противников и много российских воздушных целей, в частности, 329 самолетов и 324 вертолеты.

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