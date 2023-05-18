Запрет на увольнение соблюдается благодаря сильным намекам на то, что уволившимся лицам будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

В России фактически запрещают высокопоставленным чиновникам увольняться с работы, пока продолжается война против Украины.

Такое предположение высказало Минобороны Великобритании ссылаясь на свою разведку. По их данным, такой запрет, вероятно, распространяются на региональных лидеров, силовиков и членов администрации президента.

В британской разведке считают, что в частном порядке многие чиновники якобы "весьма скептически относятся к войне", а также часто "испытывают стресс на работе" в нефункциональном аппарате военного времени. При этом, запрет на увольнение, вероятно, соблюдается благодаря сильным намекам на то, что уволившимся лицам будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

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"Помимо того, что власти обеспокоены пробелами в возможностях, которые останутся после ухода в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление пораженчества и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ стало известно, что Кремль запретил российским высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, а несогласным угрожают уголовным преследованием. В администрации диктатора Владимира Путина желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

Также стало известно, что в России набирает обороты скрытая мобилизация. В частности, бизнес заставляют агитировать своих работников записываться "добровольцами" в армию. Таким образом, Кремль реализует почти феодальную систему набора людей в армию.

А тем временем за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела по статье 337 УК РФ - "самовольное оставление части". Это уже больше, чем за весь 2022 год, когда было заведено 1001 дело.

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