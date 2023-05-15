В АП желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

Кремль запретил российским высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, а несогласным угрожают уголовным преследованием.

Об этом изданию "Важные истории" рассказали четыре источника: бывший сотрудник ФСБ, политтехнолог, работающий с губернатором одного из российских регионов, а также двое знакомых высокопоставленных чиновников администрации президента (АП).

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", - рассказывает бывший сотрудник ФСБ.

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Знакомый чиновника из АП также слышал об этом запрете: "Желающих [уйти] после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление". В АП желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

Ранее несколько сотрудников ФСБ жаловались "Важным историям", что из-за объявленной Путиным мобилизации не могут уволиться. Согласно указу президента, военнослужащие по контракту (к ним относится и большинство работников ФСБ) не могут уволиться даже после окончания контракта. Однако о том, что запрет распространяется и на гражданских госслужащих, ранее не было известно.

Собеседники "Важных историй" подчеркивают: запрет на увольнение неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения - например, по состоянию здоровья или по коррупционным причинам: "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", - объясняет источник.

Мобилизация в РФ - последние новости

За первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела по статье 337 УК - "самовольное оставление части" (самое строгое наказание по ней может достигать от пяти до десяти лет лишения свободы). Это уже больше, чем за весь 2022 год (1001 дело), подсчитала "Медиазона", собрав статистику на сайтах гарнизонных военных судов.