Также за сутки уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Генеральный штаб ВСУ информирует, что общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.05.23 среди личного состава ориентировочно составили около 201 100. Более 500 российских оккупантов уничтожены за последние сутки.

Танков противника было уничтожено 3773 (+2) единицы, боевых бронированных машин – 7373 (+8), артиллерийских систем – 3198 (+32), реактивных систем залпового огня – 563 (+1).

Средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 318 единиц, самолетов – 308, вертолетов – 294, беспилотников оперативно-тактического уровня – 2759 (+11), крылатых ракет ‒ 990 (+8).

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Кроме того, вражеских кораблей и катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн – 6073 (+6) и специальной техники ‒ 418 (+1).

Потери России в войне против Украины - что надо знать

17 мая потери оккупантов среди личного состава пересекли очередную "психологическую" отметку – 200 тысяч человек. Эксперты предполагают, что увеличение потерь россиян в совокупности с успешным наступлением Украины может стать настоящим "коктейлем Молотова" для России.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, немало важных целей врага атаковали подразделения ракетных войск.

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