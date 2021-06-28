Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы.

В Москве на нудистском пляже обнаружили тело трансгендера.

Об этом сообщает mk.ru.

Погибший имел длинные волосы, был одет в разорванные шорты и бюстгальтер. На нем были кольца и серьги.

В ходе расследования выяснилось, что погибшего видели на пляже в пятницу с неустановленным лицом кавказской национальности, который его преследовал и пытался душить. В тот же день мужчина написал заявление в полицию о краже телефона.

Известно, что ориентацию мужчина сменил в 20 лет - он вставил грудные импланты, но не стал прибегать к хирургической коррекции пола.

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Автор: Денис Прядко