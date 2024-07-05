К настоящему времени известно о шести пострадавших. Кроме того, этой ночью атаке дронов подвергся и Ростов-на-Дону.

Ночью несколько беспилотников были сбиты над российским Приморско-Ахтарском, в результате чего осколки повредили гражданские объекты.

Отметим, что именно из этого города по Украине почти каждую ночь запускаются "шахеды".

Как сообщают росСМИ, по словам местных жителей, обломки упали на жилую 3-этажку. Жильцов эвакуировали.

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По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, шесть человек, из них двое детей, пострадали. Раненых увезли в больницы.

В большой части города нет электричества из-за повреждения энергоподстанции.

Кроме того, этой ночью Ростов-на-Дону отражал самый массированный налет дронов с начала полномасштабной войны. Местные жители сообщили о звуках взрывов и о пожаре, который возник из-за упавших обломков сбитого БПЛА.

По некоторым данным, атака была совершена на нефтяной терминал ОАО "НЗНП филиал Ростовский". Местные провластные каналы также писали, что дроны видели возле ТЭЦ-2.

В минобороны РФ утром сообщили, что над Краснодарским краем сбито 14 дронов, над Ростовской областью - 10

Атаки на российские НПЗ

В крайние несколько месяцев российские НПЗ переживают нелегкие времена из-за неизвестных дронов.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста.

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