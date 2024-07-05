Ночью несколько беспилотников были сбиты над российским Приморско-Ахтарском, в результате чего осколки повредили гражданские объекты.
Отметим, что именно из этого города по Украине почти каждую ночь запускаются "шахеды".
Как сообщают росСМИ, по словам местных жителей, обломки упали на жилую 3-этажку. Жильцов эвакуировали.
По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, шесть человек, из них двое детей, пострадали. Раненых увезли в больницы.
В большой части города нет электричества из-за повреждения энергоподстанции.
Кроме того, этой ночью Ростов-на-Дону отражал самый массированный налет дронов с начала полномасштабной войны. Местные жители сообщили о звуках взрывов и о пожаре, который возник из-за упавших обломков сбитого БПЛА.
По некоторым данным, атака была совершена на нефтяной терминал ОАО "НЗНП филиал Ростовский". Местные провластные каналы также писали, что дроны видели возле ТЭЦ-2.
В минобороны РФ утром сообщили, что над Краснодарским краем сбито 14 дронов, над Ростовской областью - 10
Атаки на российские НПЗ
В крайние несколько месяцев российские НПЗ переживают нелегкие времена из-за неизвестных дронов.
24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста.