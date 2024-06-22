Удары по базе с 'шахедами' в Ейске: появились четкие фото разгромных последствий

Спутник зафиксировал, что поврежден ангар, а здание рядом разрушено до основания.

В сети опубликовали высококачественные снимки последствий "прилета" украинских ракет по пункту управления и базе хранения российских БПЛА "Shahed 136" в Ейске.

Воины СБУ реализовали эту атаку внои 21 июня. До этого СМИ публиковали несколько спутниковых снимков последствий атаки, но четкие изображения со спутника появились только 22 июня. Их опубликовал российский канал "Астра".

На кадрах сравнили, как выглядел объект 11 июня и 22 июня, уже после атаки. Сравнение двух снимков свидетельствует о том, что одно из зданий разгромили до основания, а другое, похожее на большой ангар, получило значительные повреждения.

Удары по России ночью 21 июня - что сообщалось

Напомним, ранее информированные источники сообщили УНИАН, что ночью 21 июня СБУ с ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трем НПЗ в Краснодарском крае:

"Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахэды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией".

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщает, что ночью 21 июня в казарму воинской части ПВО под Ейском попала ракета, в результате этого удара ранены 9 военнослужащих.

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