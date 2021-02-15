В оккупированном российскими боевиками Луганске местные «коммунисты» на 14 февраля раздавали прохожим «сталинтинки» - открытки в форме сердца с изображением Сталина.
Об этом со ссылкой на соцсети сообщают «Новости Донбасса».
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В «сталинтинках» написано, что 14 февраля – это годовщина освобождения Луганска от фашистов в 1943 году. «Поздравление» призывает отказаться от празднования Дня влюбленных и чтить «советские и православные праздники».
По словам организаторов, «сталинтинки» служат напоминанием о победах Юго-Западного фронта на Донбассе.
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