«Поздравление» призывает отказаться от празднования Дня влюбленных и чтить «советские и православные праздники».

В оккупированном российскими боевиками Луганске местные «коммунисты» на 14 февраля раздавали прохожим «сталинтинки» - открытки в форме сердца с изображением Сталина.

Об этом со ссылкой на соцсети сообщают «Новости Донбасса».

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В «сталинтинках» написано, что 14 февраля – это годовщина освобождения Луганска от фашистов в 1943 году. «Поздравление» призывает отказаться от празднования Дня влюбленных и чтить «советские и православные праздники».

По словам организаторов, «сталинтинки» служат напоминанием о победах Юго-Западного фронта на Донбассе.

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Автор: УНИАН