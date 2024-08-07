Российские власти признали, что в приграничных районах "сохраняется сложная оперативная обстановка".

В Курской области РФ с 7 августа объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, режим введен для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил", в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка.

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

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7 августа в Минобороны РФ заявили, что якобы не допустили продвижение ВСУ в Курской области. Там объявили о серьезных потерях Украины: до 260 человек и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.

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