В Москве начали сносить дом, в котором продолжали работать люди

Внутри стояло дорогое оборудование для печати стоимостью несколько миллионов евро.

В Москве начали сносить дом №89 по улице Коптевская, в котором продолжали работать люди.

Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

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Техника на объекте начала работу с утра, однако сотрудников полиграфической компании «ТампоМеханика» никто не предупредил.

В помещениях находилось около 30 человек. Также внутри стояло дорогое оборудование для печати стоимостью несколько миллионов евро. Частично оно было повреждено. На кадрах видно, что полицейские стоят рядом и не предпринимают никаких действий.

Ситуация произошла в результате земельного спора. В настоящее время в суде оспаривается факт незаконной надстройки здания. Однако ждать решения не стали и приступили к сносу второго этажа.

Как сообщал УНИАН, в поселке Филькино (Россия) через два дня после открытия провалился мост через реку Каква.

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