В так называемой "ЛНР" заминировали автомобиль "заместителя директора" Луганского государственного университета Виталия Киселева.
Как сообщает SHOT, накануне под черной "Тойотой Ленд Крузер" Киселева обнаружили самодельное взрывное устройство с электронным взрывателем и белым веществом.
"Самого заместителя директора на этот момент в машине не было. Для разминирования вызвали несколько саперов, территорию оцепили", - пишет канал.
Отмечается, что эвакуацию ближайших к машине домов не проводили. Проводится проверка, подозреваемых ищут.
Последние взрывы в Луганске
Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Силы обороны Украины нанесли успешный удар.
Впоследствии в ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска.
Впоследствии стало известно, что в Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель получил ранения.