Взрыва не произошло, поскольку взрывчатку заметили.

В так называемой "ЛНР" заминировали автомобиль "заместителя директора" Луганского государственного университета Виталия Киселева.

Как сообщает SHOT, накануне под черной "Тойотой Ленд Крузер" Киселева обнаружили самодельное взрывное устройство с электронным взрывателем и белым веществом.

"Самого заместителя директора на этот момент в машине не было. Для разминирования вызвали несколько саперов, территорию оцепили", - пишет канал.

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Отмечается, что эвакуацию ближайших к машине домов не проводили. Проводится проверка, подозреваемых ищут.

Последние взрывы в Луганске

Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Силы обороны Украины нанесли успешный удар.

Впоследствии в ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска.

Впоследствии стало известно, что в Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель получил ранения.

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