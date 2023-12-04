После атаки на месте удара бушевал масштабный пожар.

В воскресенье, 3 декабря 2023 года, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Силы обороны Украины нанесли успешный удар.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что "прилетело" по нефтесмазочным составам.

"Вчера, 3 декабря 2023, Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска", – говорится в сообщении.

Также в Страткоме ВСУ показали видео масштабного пожара, который бушевал на складах после атаки.

"Бавовна" на временно оккупированных территориях Украины

В конце ноября украинские военные задали мощный удар по оккупированной Херсонщине. "Прилетело" по зданию в оккупированном селе Юбилейное.

Примечательно, что в момент удара там проходило совещание оккупантов. По данным Центра национального сопротивления, в результате успешной атаки погибли пять высокопоставленных чиновников.

31 октября в оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. В сети сообщали о нескольких "прилетах" по станции "Мушкетово" в Буденновском районе города. Пылали цистерны с горючим.

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