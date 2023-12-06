По версии пропагандистов, так называемый "депутат" получил ранения.

Во временно оккупированном Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель получил ранение.

Об этом сообщают коллаборант Владимир Рогов, российское пропагандистское издание "РИА Новости" и ряд анонимных пророссийских Telegram-каналов.

По данным российской пропаганды, машина с Поповым взлетела на воздух в центре Луганска возле стадиона "Авангард". На место прибыли пожарные и потушили огонь. Причины и подробности инцидента уточняют.

Официально росСМИ не сообщают, пострадал ли кто-то в результате взрыва. В то же время анонимные российские Telegram-каналы утверждают, что авто взорвали, а в машине был так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Он получил ранение.

Кроме того, о ранении Попова также заявляет коллаборант Владимир Рогов. Он утверждает, что "депутата взорвали".

Обновлено в 16:25. Как сообщает "РИА-Новости", Попов в результате взрыва погиб. Это подтверждают его "коллеги".

Последние взрывы в Луганске

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 3 декабря 2023 года, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Силы обороны Украины нанесли успешный удар.

Впоследствии в ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска.

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